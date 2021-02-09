В Самарской области адвокаты выступили за легализацию "браков без штампа"

Депутаты Государственной Думы периодически предлагают узаконить брачные отношения без посещения ЗАГСа. Тем не менее пока далее простой инициативы вопрос не пошёл. О том, почему в России нужна легализация свободных отношений, ГТРК "Самара", выходящей в эфире "Россия 1" и "Россия 24", рассказали адвокаты Алексей Кокин и Сергей Мирзоян.

На данный момент в семейном кодексе отношения без штампа никак не регулируются. Это, по мнению сторонников подобного типа отношений, упрощает раздел имущества, а также решение вопроса, с кем останутся дети при разводе. По факту – каждый остается с тем, с чем и вступил в такой союз.

Адвокаты уверены, что в РФ необходим закон, который позволил бы защитить в подобных отношениях "слабую сторону", а именно женщин и детей.

"Ситуация, в которой оказались дети и "супруги" в "гражданском браке", они оказываются не защищены ни законом, ни правом", – заметил Кокин.

Пока в незарегистрированной официально паре всё спокойно – правовые вопросы не ставятся. Однако в случае развода или смерти одного из супругов партнёр рискует остаться ни с чем.

По словам адвокатов, встречаются и случаи, когда после десятилетних отношений и массы нажитого совместного имущества, оставшийся один супруг вынужден отказаться от всего, так как появляются правовые наследники.

Легализация же подобных, "без штамповых" "браков" позволит защитить участников и придать уверенности в отношениях, резюмировали они.