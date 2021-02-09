09 февраля 2021 12:04 ГТРК "Самара"

В Самарской области адвокаты выступили за легализацию "браков без штампа"


Pixabay

Депутаты Государственной Думы периодически предлагают узаконить брачные отношения без посещения ЗАГСа. Тем не менее пока далее простой инициативы вопрос не пошёл. О том, почему в России нужна легализация свободных отношений, ГТРК "Самара", выходящей в эфире "Россия 1" и "Россия 24", рассказали адвокаты Алексей Кокин и Сергей Мирзоян.

На данный момент в семейном кодексе отношения без штампа никак не регулируются. Это, по мнению сторонников подобного типа отношений, упрощает раздел имущества, а также решение вопроса, с кем останутся дети при разводе. По факту – каждый остается с тем, с чем и вступил в такой союз.

Адвокаты уверены, что в РФ необходим закон, который позволил бы защитить в подобных отношениях "слабую сторону", а именно женщин и детей.

"Ситуация, в которой оказались дети и "супруги" в "гражданском браке", они оказываются не защищены ни законом, ни правом", – заметил Кокин.

Пока в незарегистрированной официально паре всё спокойно – правовые вопросы не ставятся. Однако в случае развода или смерти одного из супругов партнёр рискует остаться ни с чем.

По словам адвокатов, встречаются и случаи, когда после десятилетних отношений и массы нажитого совместного имущества, оставшийся один супруг вынужден отказаться от всего, так как появляются правовые наследники.

Легализация же подобных, "без штамповых" "браков" позволит защитить участников и придать уверенности в отношениях, резюмировали они.

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