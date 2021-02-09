Путин: во время пандемии суды работали с максимальной отдачей

В ходе совещания с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год президент РФ Владимир Путин отметил, что невзирая на риски, связанные с эпидемией коронавируса, российские суды работали с максимальной отдачей, защищая интересы граждан, передает телеканал "Россия 24".

По словам президента, в прошлом году суды рассмотрели больше дел, чем годом ранее.

Глава государства отметил, что граждане и представители бизнеса стали чаще обращаться за защитой суда, что демонстрирует рост доверия к судебным процедурам.