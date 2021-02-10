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10 февраля 2021 16:43

Рэпера Славу КПСС арестовали за выкрики о женской анатомии

Фото:instagram.com/kpss_begemot_official

Вячеслав Машнов, известный как хип-хоп исполнитель Слава КПСС или Гнойный, отправлен под арест на семь суток. Соответствующее решение принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Машнов обвиняется в мелком хулиганстве и нецензурной брани в общественном месте. Его задержали 6 февраля в Санкт-Петербурге во время участия в незаконной акции протеста.

Судя по видео, опубликованному в Сети, Слава КПСС шел по Невскому проспекту и выкрикивал лозунги о тонкостях женской анатомии. Отмечается, что именно за это его и арестовали.

Рэперу 30 лет. Вячеслав Машнов не раз оказывался в конфликтных ситуациях из-за своего аморального поведения и резких высказываний.

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