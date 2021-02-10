Бузова: мечтаю исполнить гимн России на Параде Победы или Олимпиаде

Певица Ольга Бузова заявила, что определилась с еще одной своей мечтой. По словам экс-ведущей "Дома-2", она желает исполнить гимн Российской Федерации на каком-нибудь крупном мероприятии.

"Это может быть что угодно, чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы, – написала Бузова в Instagram. – Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине".

Бузова отметила, что ей не стыдно сказать, что она любит Россию наперекор всем тем, кто желает нашей стране зла и не признает наших достижений.

"Мы самодостаточная и независимая страна, стали такой за последние 20 лет, а нас пытаются обратно вернуть в период пресмыкательства, долгов и зависти всему иностранному, давят морально", – подытожила Ольга.

Напомним, в декабре Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по спору WADA с РУСАДА. Российским спортсменам запретили выступать под своим флагом и гимном на международных соревнованиях в течение двух лет – до 16 декабря 2022 года.

Во вторник стало известно, что российским биатлонистам в период проведения чемпионата мира запретили публиковать в социальных сетях изображения государственных символов страны.