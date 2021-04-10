Норвежская принцесса собралась переехать в Соединенные Штаты

Как только ограничительные меры снимут, дочь норвежского короля Марта Луиза переедет в США к своему возлюбленному Дюреку Верретту вместе с тремя детьми.

Принцесса призналась в интервью норвежскому изданию VG, что очень скучает по другу, с которым давно не виделась из-за пандемии. Сейчас очень сложно что-то планировать, но она собирается с дочками перебраться в Лос-Анджелес, как только появится такая возможность.

Официально замуж выходить принцесса пока не планирует. О ее романе с темнокожим американцем стало известно в 2019 году. В декабре того же года свел счеты с жизнью ее бывший муж – норвежский писатель и художник Ари Бен.