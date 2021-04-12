Принц Гарри прилетел в Лондон на похороны деда

Принц Гарри прилетел в Великобританию на похороны своего деда, мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. Герцог Сассекский, который проживает в США, вернулся на родину после скандального интервью, которое вместе с женой Меган Маркл дал Опре Уинфри. Это первый приезд Гарри в Великобританию с марта 2020 года, когда он с женой и сыном уехал в Канаду.

Как пишет Daily Mail, он вылетел в Лондон из Лос-Анджелеса вечером в субботу, 10 апреля. По прибытии он отправился в Ноттингем-коттедж, поскольку Фрогмор-коттедж на территории Виндзорского замка, где он жил до снятия с себя королевских обязательств, передали принцессе Евгении и ее мужу Джеку Бруксбэнку. У пары не так давно родился первенец.

Принц Гарри сдаст тест на коронавирус, и, если результат будет отрицательным, он пробудет в изоляции пять дней.

Меган Маркл с мужем не поехала: она ждет второго ребенка, и по совету доктора осталась дома со старшим сыном Арчи.

Британские журналисты считают, что приезд на похороны – это возможность для Гарри "помириться" с родственниками после скандальных заявлений его жены. В интервью Опре она, в частности, обвинила британскую королевскую семью в расизме и сообщила, что родственники чуть не довели ее до суицида.

Принц Филипп, имевший также титул герцога Эдинбургского, скончался в пятницу, 9 апреля. Через два месяца ему должно было исполниться сто лет. Похороны намечены на 17 апреля.