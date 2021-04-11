Нормандская четверка понимает, кто не выполняет договоренности

Суть происходящего в Донбассе – невыполнение Минских договоренностей и повышение активности провокационных действий со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в зоне конфликта случаются провокации, в результате которых возникает ответный огонь. Так как деэскалации не происходит и напряженность очень высокая, подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь гражданской войны внутри украинского конфликта.

"Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", – пояснил Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря главы государства, коллеги по "нормандской четверке" во многом понимают, кто в реальности не выполняет Минские договоренности. У Франции и Германии, говорит Песков, есть определенные разногласия и с Россией, и есть пожелание к Москве как участнику Минского процесса "проявлять большую гибкость".

"Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять", – отметил Песков.

Так что, когда из Киева все чаще и на самых различных уровнях звучат заявления о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это "наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже и Берлине", говорит он.