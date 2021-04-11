"Ньюкасл" прервал безвыигрышную серию, одержав волевую победу в Бернли

"Ньюкасл Юнайтед" в рамках 31-го тура английской премьер-лиги на поле стадиона "Терф Мур" в Бернли одержал волевую победу над местной одноименной командой – 2:1. "

У победителей встречи голами отметились Джейкоб Мерфи и Аллан Сент-Максимен, забившие на 59-й и 64-й минутах соответственно, а у хозяев поля единожды отлчился Матей Выдра, открывший счет в игре с передачи Криса Вуда на 18-й минуте.

"Ньюкасл" прервал безвыигрышную серию в чемпионате Англии из семи матчей и с 32 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Бернли" расположился двумя строчками выше, имея в активе на одно очков больше. Для "бордовых" это поражение стало вторым кряду.