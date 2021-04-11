На заработках лихачей хотят поставить крест

Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце, которое устроил скандально известный блогер Эдвард Бил, на этой неделе вышла из комы. Правда, показания она давать пока не может. Тем временем, прокомментировать произошедшее решил сам виновник аварии.

"Это не специально, я вам клянусь, это не специально было, а сейчас так всё переворачивают, что я пытался ради хайпа. Как можно хайповать, будучи как бы на грани жизни и смерти", – заявил Эдвард Бил.

Сейчас виновник страшной аварии на Садовом кольце уверяет, что гнать на предельной скорости не хотел, и что вообще все произошло случайно. Хотя перед этим буквально летал на той самой заряженной машине, играя в шашечки на оживлённом шоссе.

- Это очень опасный автомобиль!

Выяснилось, что ещё до той самой аварии на того же Била уже поступали жалобы. Год назад. Ведь Интернет был забит кадрами с его подвигами.

"И по блогеру, который попал в ДТП, точнее – создал ДТП, и по ряду других фактов мы обращались с коллегами в 2019 году в правоохранительные органы для того, чтобы проанализировать: а что у них размещается в Интернете, насколько это законно, применить соответствующие меры реагирования, но – к сожалению!", – рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.

"Заслуги у него были преподнесены, что он занимается греблей, что у него на иждивении малолетний ребёнок! Но о том, что у моей доверительницы на иждивении двое малолетних детей – об этом никто не вспомнил!", – возмущен адвокат пострадавшей Андрей Князев.

Ему запретили пользоваться Интернетом и выходить из дома по ночам. Надели электронный браслет и... отпустили!

"Вот, честно – мы считаем это плевком! То есть, человек, который более четырехсот раз нарушил правила дорожного движения за два года, и к нему столь мягкая мера пресечения!", – заявил Андрей Князев.

Если бы тогда отреагировали, то пострадавшая Мария Артёмова не находилась бы несколько дней между жизнью и смертью. Врачи смогли вывести ее из комы. Их профессиональный подвиг – это, действительно, следствие чужой безнаказанности

Супруг Марии Артемовой Константин Артемов рассказал, что она ехала домой. А ее история похожа на ДТП с Михаилом Ефремовым.

Эдвард Бил гонял по улицам ради скандала. Набирал просмотры в Интернете и зарабатывал на рекламе. Другие ищут острых ощущений. И лихачат потому, что знают – по-настоящему всё равно не накажут.

- Повторяю!!! Останавливаемся!!!

Накануне два десятка экипажей ДПС ловили гонщика по всей Москве. Но он то и дело ускользал от полицейских и даже протаранил одну из служебных машин

- На Панферова гони!!

Лишь под утро ночного гонщика удалось догнать и блокировать во дворе.

- Почему уходили от сотрудников полиции? Скрывались, не выполняли неоднократные требования по остановке?

- Я все написал...

- Вы управляли транспортным средством в состоянии опьянения?

- Нет!

Беглецу грозит штраф – заплатит и может продолжать лихачить. Как этот гость столицы – под музыку выехал на встречную полосу. Ему мигали фарами – он не останавливался.

И вот он же после задержания выходит от следователя, но даже не расстроен. И даже если водительских прав лишат – никто не помешает снова сесть за руль. Ведь носилась же по Москве без прав с друзьями Мара Багдасарян. Во время одного из заездов разбили пять автомобилей, тогда погибло три человека.

- Давай с места! Давай! Раз, два, три, поехали!

Наказание, которому подвергли Мару Багдасарян, тоже напоминало шоу – несколько раз перебирала бумаги перед телекамерами. В результате подражатели убивают других и гибнут сами. Рахматулла Гаджиев на Кутузовском проспекте разогнался до двухсот километров в час, насмерть сбил пенсионерку, врезался в автобус и сам сгорел в собственной машине.

Несмотря на это, опасных заездов меньше не становится. Артем Кирьянов, который безуспешно пытался остановить заезды Эдварда Била, уверен, что единственный путь – это отлавливать нарушителей до того, как они успели кого-нибудь покалечить или убить.

"Здесь, может быть, сперва можно воздействовать и большими штрафами. Реально большими, это не пятьсот рублей, и даже не сто тысяч рублей, это должны быть штрафы, которые сразу поставят крест на любых заработках в течение года", – пояснил Артём Кирьянов.

Для тех, кто довёл дело до тяжких последствий, наказания и так предусмотрены. Но по-настоящему отвечают единицы. Остальные уверены – их-то пронесёт. В буквальном смысле.

- Ну, понеслась, приятного вам просмотра. Эй, эй! Покажи прибыль! Тум!