"Зенит" заключил соглашение о сотрудничестве с клубом из Ирана

Петербургский футбольный клуб "Зенит" и иранский "Сепахан" заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд.

Как сообщает пресс-служба петербуржцев, клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране.

Напомним, "Зенит" после 24 матчей с 51 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 11 апреля, "сине-бело-голубые" на выезде сыграют с "Сочи".