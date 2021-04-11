Бьющая ковидные рекорды Украина решила "демонополизировать русский"

Зеленский зачастил в Турцию, и вовсе не отдыхать, как нередко бывало раньше. Даже у трапа среди встречающих – военный в натовской форме. У Турции вообще-то вторая по величине армия в Альянсе – после Соединенных Штатов. А президент Эрдоган давно уже обещал поставки на Украину турецких ударных беспилотников Bayraktar.

Первые образцы недавно уже использовались на Донбассе – патрулировали территорию по этому маршруту: через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. И потом так же – обратно.

Совместные тренировки войск Украины и НАТО проходят регулярно, но никогда еще на территории страны не было столько военной техники Альянса. Вот транспортные самолеты ВВМ США разгружаются в Киеве и во Львове.

А это в Одессу заходит сухогруз Ocean Glory, арендованный Пентагоном. Официально все это – для проведения учений "Казацкая булава" – одной из стадий еще более масштабных Defender Europe-2021 ("Защитник Европы-2021").

- А реальная-то военная помощь будет?

- Мы требуем и мы знаем, что мы эту помощь получим. Более того, если логически посмотреть на эти учения, которые начались, то это прямая демонстрация РФ, что не надо соваться, даже не пытайтесь, потому что будет военный ответ НАТО, – заявил Алексей Арестович, пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Но пока заметны лишь передвижения на восток украинских подразделений – целые эшелоны военной техники.

Впервые по новому закону, подписанному Зеленским, который для тех, кто отказывается служить, предполагает до пяти лет тюрьмы.

"В законе сказано, что можно призывать резервистов в период особого положения. У нас уже 8 лет особое положение", – сказала адвокат Виктория Ивасик.

И бряцать оружием считает делом чести каждый украинский политик.

"Оружие почищено и подготовлено. Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. И буду до последнего, пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду", – сказал Леонид Кравчук, руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины.

А вот то самое ружье, которым угрожает Кравчук, между прочим, нацистское. А ведь он возглавляет Контактную группу, которая, по идее, должна вести в Минске мирные переговоры. Только вот Украине уже не нравится ни состав делегаций, ни место.

"Даже если вдруг сегодня закончатся карантинные ограничения и будет предложено продолжить консультации, как и было раньше, в Минске, мы туда отправлять свою делегацию не будем. Придется искать другую страну и другой город", – отметил Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

И дело, конечно, не в городе – Украина давно уже пытается разорвать или переписать Минские соглашения, которые считает проигрышными. Президент Зеленский жаждет реванша, все чаще наряжаясь в военную форму.

И это – крутой разворот – вот с какими лозунгами он приходил к власти два года назад как президент мира.

"Мы больше не хотим войны. И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все", – заявлял Зеленский.

Поначалу к линии разграничения ездил в гражданском, уговаривая националистов прекратить стрелять. Год назад, в следующий свой визит на восток страны надел бронежилет, хоть и задом наперед. И к людям по ту сторону уже опасливо относился как к противникам.

Недавно, когда опять поехал на Донбасс, и вовсе экипировался по полной программе и вместе с вооруженными солдатами месил окопную грязь. И был, кажется, вполне доволен собственным преображением – в президента войны.

"Те, кто при власти на Украине, должны быть на Донбассе – это очень важно. Прежде всего для бойцов, чтобы они понимали, что власть не прячется в кабинетах и находится там, где действительно сложно, где действительно герои, которые, честно говоря, решают судьбу Украины, защищая ее границы. Никто не сможет работать в высоких кабинетах, если границы некому будет защищать", – считает Зеленский.

С собой привез военных атташе стран НАТО, и, к примеру, полковник армии США Бриттани Стюарт, не стесняясь, носила украинский шеврон со скрещенными костями: вообще-то это эмблема дивизии СС "Мертвая голова".

"Это довольно рискованная игра, и она может плохо закончится, прежде всего для нас, для Украины. Я очень опасаюсь, как бы это дело не дошло до какого-то прецедента типа ситуации в Грузии. В дни визита Зеленского над украинскими позициями рядом с национальным показательно развевался черно-красный бандеровский флаг, а выше, на господствующей высоте, и вовсе знамя Вермахта. Российские триколоры на Украине жгут", – подчеркнул политолог Михаил Погребинский.

Украинские радикалы, которые и без того постоянно диктуют властям страны свои условия, сейчас еще больше активизировались. Лидер "Нацкорпуса" (запрещен в РФ) по прозвищу "Белый вождь" зовет всех в тренировочные лагеря под Киевом.

"Не дожидаясь приказов очередного президента, сами себе создадим ту самую территориальную оборону", – сказал Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус".

Всех очень воодушевляет, что на официальном сайте НАТО среди языков, которые можно выбрать для чтения, впервые появился украинский.

Поставки оружия из США – по отчетам Пентагона – только в прошлом году увеличились вдвое, правда, хваленые противотанковые Javelin, когда их единственный раз испытывали на Украине, не выстрелили – осечка.

Обострение на Донбассе – это еще и отличный отвлекающий маневр. От проигрыша войны на другом фронте – коронавирусном.

"Конечно, Зеленский, в первую очередь заинтересован. Ему надо отвлечь внимание от обнищания людей, от провала программы по борьбе с пандемией", – уверен Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины.

Страна бьет рекорды по заболеваемости и смертности. Локдаун – в крупнейших городах: Киеве и Харькове. Закрыты школы и детские сады. В общественном транспорте проезд – только по спецпропускам. И введен был так стремительно, что не все успели ими обзавестись.

При этом темпы вакцинации – самые низкие в Европе, препаратов попросту нет. От российского "Спутника" Украина отказалась, крошечные партии индийского Covishield и китайского Sinovac заканчиваются.

"Вы прекрасно знаете, как срываются все контракты по поставкам вакцины. Полтора миллиона доз, должны были приехать до 31 марта, после чего правительство Индии наложило запрет на поставки", – заявил Максим Степанов, министр здравоохранения Украины.

А контракт с Pfizer на 10 миллионов доз, о котором победоносно заявил Зеленский, снова оказался мифическим – документ почитал директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Это меморандум о взаимопонимании, а вовсе не договор купли-продажи. Стороны, так сказать, договорились, что будут дальше договариваться", – пояснил он.

В стране не хватает реанимационных мест в больницах, а на заседаниях оперативных штабов больше обращают внимания на то, чтобы случайно не перескочить на русский.

Такие языковые трудности, как в Одессе, не редкость, и желание говорить на русском приходится как-то объяснять на государственном уровне.

"Россия не является монополистом на русский язык. Нам пора давно самим демонополизировать русский и сказать громко, что на Украине есть украинский русский язык", – заявила Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины.

При этом в стране закрыли последние русскоязычные школы и запретили даже общение на русском в сфере обслуживания: и все это – по документам, подписанным президентом Зеленским. Против России. Сразу на всех направлениях.