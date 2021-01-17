План "Б": на что может пойти Зеленский ради рейтинга

Новый год – это всегда надежды. Но и всегда опасения. Вот как раз опасениями и хочу поделиться. Они связаны с Донбассом. Точнее, с тем, что Киев уже ближайшей весной может решиться на провокацию и попытаться вернуть себе контроль над утраченными там территориями военным путем. То есть через большую кровь. И от сознания этого прям пробегает холодок. И вот почему.

Год, отведенный Зеленским на урегулирование ситуации в Донбассе, истек в декабре. В конце 2019-го президент Зеленский заявлял, что если не справится за год, то будет задействован таинственный план "Б". Как раз перед праздниками сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины план "Б" дорабатывает. Пока в Киеве все чаще говорят в отношении Донбасса о зловещем плане "Б", президент Украины уже явно отказался от исполнения Минских договоренностей, отказался и от обязательств, взятых на себя в рамках Нормандского формата на встрече с Путиным, Меркель и Макроном в Париже. Это уже факт. Как факт и то, что у Зеленского сейчас рекордно низкий президентский рейтинг – лишь 26% – тогда как побеждал на выборах он с цифрой "73". И надо что-то делать. Так что план "Б"?

Во всяком случае Зеленский откровенно вдохновлен турецкими беспилотниками. После осеннего визита в Турцию он буквально грезит ими. "Турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что это действительно гордость вашего ВПК. Это именно тот вид вооружении, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве", – заявил президент Украины.

Москва, Берлин и Париж все еще поддерживают в минском процессе искусственное кровообращение, но во врачебной бригаде есть ведь еще и Киев. Для него Минские соглашения – безнадежный пациент.

Недавно прошла еще одна безрезультатная встреча. По словам Дмитрия Козака, заместителя руководителя администрации президента РФ, "похвастать нечем": "К сожалению, похвастаться нечем. Найти окончательное решение не удалось. Это было бы самоубийством – начать боевые действия".

Конечно, нам выдергивать минский процесс из розетки не надо, но важно учитывать и еще один новый фактор вдохновения для Киева – приход Байдена. Байден-отец и Байден-сын, как известно, глубоко погружены в украинские дела. При этом на высокий пост в США возвращается Виктория Нуланд – та, что кормила с руки Майдан в ходе госпереворота 2014 года. И на повышение идет Джордж Кент – до недавнего времени – заместитель посла США в Киеве и, как считается, резидент ЦРУ там. То есть Белый дом собирает знатоков Украины, что и вдохновляет Киев.

Параллельно куется так называемая "Крымская платформа". "Крымскую платформу" придумал шеф британской разведки МI Ричард Мур. Идею воспринял Владимир Зеленский на личной встрече с Муром осенью в Лондоне. "Крымская платформа" – международный формат, цель которого – вернуть Украине утраченные территории.

Крым – частный случай. Россия в подобных форматах никогда участвовать не будет, но Киев этот проект вдохновляет. Во всяком случае в украинских соцсетях распространяют строевые песни украинских солдат с речовкой на американский лад:

Москаль не хочет мирно жить,

Вот мы и будем его бить.

В плен его не стоит брать,

На месте будем убивать.

Вернем и Крым, за ним Кубань…

А далее – про пиво в Москве по шесть гривен. Чувствуете, аж куда.

Если изучить матчасть, то Америка уже поставила Вооруженным силам Украины современные противотанковые системы Javelin, а в общей сложности вооружений в прошлом году на сумму более полумиллиарда долларов. Это – удвоение по сравнению с со средними поставками в последние три года.

С Турцией Киев договорился о производстве на Украине тех самых ударных беспилотников Bayraktar, что решили дело в Карабахе в пользу Азербайджана. Министр обороны Украины Андрей Таран просто в восторге от этих боевых дронов: "Современные турецкие боевые беспилотники обладают теми способностями, которые нам нужны". Украина уже закупила с десяток Bayraktar с высокоточными турецкими авиабомбами и системой наведения по лазерному лучу для уничтожения как тяжелой бронетехники, так и живой силы. Более того, под руководством турецких инструкторов проведены и учения в районах с рельефом местности, как в Донбассе. Турецкие беспилотники – дорогое удовольствие. При этом Украина живет в долг. Зачем такие расходы, если не собираешься воевать?

Поздравляя украинцев с Новым годом, Зеленский мало того что нещадно эксплуатировал детей в своих политических целях, еще и сделал акцент на рекордном военном бюджете Украины. "Этот год показал, что можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны крупнейший в истории бюджет", – сказал он.

И при этом хвастался друзьями-союзниками Украины: "И были те, с кем мы стали еще большими друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас хотели поссорить. Но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать".

В Новый год Зеленский шокировал публику и своим высказыванием про то, что в случае нападения России поставит под ружье не только мужчин, но и женщин. К чему создавать столь дикие ожидания? Не к тому ли, что нападение на линии разграничения в Донбассе легко смоделировать? А там уж пошло и поехало.

Как известно, у каждого американского президента должна быть своя война. Правило нарушил за последние десятилетия лишь Трамп, но, судя по замаху, Байден правилу будет следовать. Где будет воевать Байден? В Венесуэле? В Афганистане? В Иране, Северной Корее, Ливии, Сирии, Сомали? Не похоже. В Донбассе руками Украины? Не исключено. Дабы насолить России – "врагу номер один". Для Байдена эта война может стать делом, объединяющим НАТО. Если для Трампа блок был явно не любим и от его членов требовалось лишь увеличение денежных взносов на покупку американского оружия, то Байден обещает укрепить атлантическую солидарность. Если так, то вот и общее дело, а не просто взносы.

Все вместе рождает нехорошее чувство: над Донбассом нависла военная угроза. Понимаю, что не все с этим согласятся, но во что еще складываются факты, которые мы привели?