Кто они – принцессы XXI века? Конечно, это герцогиня Кэтрин, принцесса Беатрис, принцесса Евгения. Не только британская монархия может похвастаться своими светскими красавицами. Высочества Востока не отстают. Они давно не прячут свою красоту от посторонних глаз: носят наряды от именитых дизайнеров, участвуют в общественно-политической жизни страны, занимаются благотворительностью и многое другое.

46-летняя Дина Абдулазиз – самая модная принцесса Востока в смелом мини и с короткой стрижкой. Жену саудовского принца давно перестали критиковать за экстравагантный образ. Даже супруг уже не возражает, ведь она успевает быть главным редактором модного журнала, ходить на светские приемы, управлять своим бутиком одежды. Ее вкусы учитывают именитые дизайнеры, но при этом она обожает проводить время дома с мужем и тремя детьми. Дина родилась в семье экономиста, закончила несколько американских университетов. С принцем познакомилась в 1996 году, через 2 года согласилась стать его женой. Сначала королевская чета жила в Нью-Йорке, теперь – Эр-Рияде. На радость подданным

Самая влиятельная восточная принцесса – 61-летняя Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед, вторая из трёх жен третьего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани. Родилась в семье крупного бизнесмена. Будущего мужа встретила в 18 лет. Но ему пришлось подождать. Моза поступила в местный университет на психологический факультет, затем стажировка в Америке. И только потом свадьба. Семеро детей. И, на удивление подданных, – доступ к государственным делам. Моза – специальный посол ЮНЕСКО по базовому и высшему образованию. Она построила больницы. Благодаря ей 10 миллионов детей начали ходить в школу. Женщины получили намного больше прав, чем в соседних восточных государствах. А еще Моза обожает наряжаться. Носит и платья, и юбки. Высокие каблуки. Из национальной одежды предпочитает тюрбан.

Эту принцессу последние пару лет называют самой нерешительной, хотя, может быть, она просто послушная и не хочет огорчать родителей. Речь о 29-летней японской принцессе Мако, старшей племяннице императора. Мако прилежно училась в школе для девочек, затем в Международном христианском университете в Токио. Изучала английский в Дублинском колледже. И тут вдруг собралась замуж за простолюдина. Как так, возмутилось семейство, ведь тогда она потеряет и титул и все привилегии. Однако принцесса заявила, что любовь для нее важнее. И что она без ума от улыбки своего избранника, бывшего однокурсника Кей Комуро. Но свадьбу вдруг перенесли из-за неизвестных обстоятельств. Потом из-за наводнения, дальше вмешалась пандемия. В общем, что все-таки решила принцесса, пока не известно.

Самая популярная женщина Востока, икона стиля для миллионов поклонниц во всем мире – королева Иордании Рания. Родилась в семье детского врача и домохозяйки. "Я выросла в обычной семье, – вспоминает Рания. – Родители привили мне, моим сестре и брату понимание, что труд – ключ к успеху". C будущим мужем Абдаллой Вторым она познакомилась в 1993 году на приеме, который устраивала его сестра. "В ту самую минуту, как Рания вошла в комнату, я сразу все понял. Знаю, это прозвучит приторно, но для меня это была любовь с первого взгляда", – вспоминает супруг королевы. В свои 50 Рания – счастливая мама, талантливый политический деятель, активная защитница прав человека. Любимая и любящая жена вот уже более четверти века.

Правда, сейчас Рании все же приходится делиться своей популярностью. С красавицами-дочками. Это принцессы Иман и Салма. Хотя они не так часто появляются в светских хрониках, их уже называют жемчужинами Востока. Подданные считают, что старшая Иман – просто копия мамы. Та же улыбка, осанка, а еще любовь к моде и вниманию. Папа-король тоже не в обиде. Младшая Салма скромная, как папа, и интересуется военным искусством. Так что в этой семье все в порядке.