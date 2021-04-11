Байден сделал ставку на "тупость"

Отношения при Байдене хуже некуда. На Россию вешают всех с собак и обещают мстить. Такую политику в отношении нашей страны Сергей Лавров назвал просто "тупой". Все санкции да санкции. Скучновато.

"Эта линия вызывает все больше критики в Соединенных Штатах, даже такая провашингтонская структура, как неправительственная организация "Атлантический совет", уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США в отношении России, тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном, что мы должны полагаться на себя, потому что ни Соединенные Штаты, ни их союзники ненадежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра", – заявил глава российского МИД.

В то же время мы видим, сколь сходит все Украине и украинцам. Вот хотя бы этот обнаженный строй на балконе гостиницы-небоскреба в престижном районе столицы Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. На кадрах, что облетели весь мир, – аппетитные украинки зажигают в мусульманской стране, где женщинам не принято обнажать даже запястья.

Поначалу бросились искать "русский след". И представляю, что бы было, если бы нашли. Когда выяснилось, что организатором фотосессии оказался киевлянин Виталий Гречин, да он еще и экс-советник Барака Обамы, то все спустили на тормозах. Девушек по-тихому экстрадируют на родину, Гречин как американец вышел сухим из воды. А русские? Русским достанется в любом случае. Не за одно, так за другое.

Пока в моде украинцы. Снисхождение и сочувствие к ним американцы навязывают всему свету. Пока украинских проституток вязали в Дубае, в соседнем Катаре команда президента Зеленского уселась на переговорах в оскорбительных позах, задрав ботинки. Демонстрация подошвы, считающейся заведомо грязной в арабском мире, – грубейшее неуважение. Переводчица Зеленского с голыми коленками – из того же разряда.

Арабы отнеслись к этому стоически. Но на Востоке подобное все же оставляет осадок. Но Киеву все равно. Если что, американцы прикроют.