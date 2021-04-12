Животные-космонавты: от легендарной Лайки – до черепах и тихоходок

60 лет назад в космос полетел первый человек – Юрий Гагарин. Однако при подготовке его полета использовались данные, полученные с помощью запусков на орбиту животных. Ученые получали бесценные сведения: как живые организмы реагируют на ускорения, невесомость, изменения температуры и давления. Поначалу было неизвестно, может ли вообще кто-то выжить на орбите.

Ясность в этот вопрос внесли эксперименты советских ученых по запуску на орбиту собак. Первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка. Ее корабль стартовал 3 ноября 1957 года. Собака погибла из-за технической неисправности в системе вентиляции. Но она прожила несколько часов, и это значило, что в космосе может выжить и человек.

А вот знаменитые Белка и Стрелка не только совершили суточный орбитальный полет, но и успешно вернулись на Землю. Затем в космос слетал еще не один десяток собак. Но это были не единственные животные, вышедшие за пределы земной атмосферы.

Так, в США в рамках программы "Меркурий" в космос слетали два шимпанзе – Хэм и Энос. Всего в масштабах мира в космос было запущено 32 обезьяны – макаки-резусы, макаки-крабоеды, свинохвостые макаки и обыкновенные беличьи обезьяны.

Франция запустила в космос кошку Фелисетт, которая стала единственным представителем своего вида на орбите. Хвостатая героиня успешно вернулась на Землю. Иран собирался запустить на орбиту персидского кота – символ страны.

В рамках лунной программы СССР в космосе побывали черепахи. Они облетели вокруг Луны и вернулись обратно. Рептилиям в путешествии не потребовалось никаких особенных удобств: они способны не есть и не пить в течение полутора недель. По возвращении на Землю черепахи проявляли активность, много двигались и ели с большим аппетитом.

В космосе за всю историю его освоения побывали также крысы, мыши, перепела, морские свинки, лягушки, тритоны, улитки, мухи, пчелы, рыбы, креветки, амебы и тихоходки. "Космонавтами" стали и тараканы, причем они являются первыми животными, родившимися в космосе.