В День космонавтики МКС придется уклоняться от мусора

Международной космической станции (МКС) вечером 12 апреля, возможно, придется совершить маневр уклонения от космического мусора.

Как передает РИА Новости, об этом специалисты Хьюстонского центра управления полётами уведомили экипаж станции.

Отмечается, что неназванный объект не угрожает МКС, но если придется совершить маневр, то его выполнят в 21 час 20 минут по московскому времени.

В данное время на борту Международной космической станции работают четверо россиян, пятеро американцев и один японский космонавт.