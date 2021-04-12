Арестован хулиган, пристававший к блогеру Илье Варламову

Пятнадцать суток ареста получил хулиган из Уфы, в пьяном виде пристававший к блогеру Илье Варламову. Соответствующее решение принял мировой судья.

Блогер ранее был приглашен в Уфу главой Башкирии Радием Хабировым. В один момент Варламов решил самостоятельно пройтись по городу. Во время прогулки к нему пристали трое пьяных граждан. Они хотели ограбить его, но забор, через который они не смогли перелезть, стал преградой. Илья Варламов заметил, как один из пьяных хулиганов сел в машину и уехал. Блогер сообщил данные транспорта полиции.

Хулигана задержали. В ГИБДД по Башкирии сообщили, что нарушителю закона назначили 15 суток ареста за вождение в пьяном виде. Кроме того, в ближайшее время суд рассмотрит административный материал, согласно которому злоумышленнику грозит штраф и лишение прав.

Илье Варламову в настоящее время 37 лет. Он является журналистом, предпринимателем и видеоблогером.

В январе Варламова задержали в Южном Судане, поскольку у его команды обнаружили пуль от дрона. В скором времени блогера отпустили.