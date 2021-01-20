Блогера Варламова вызвали в полицию из-за жалобы на его ролик

Российского блогера Илью Варламова вызвали в УМВД Архангельска. Причиной стала жалоба местной жительницы на его ролик. Ей не понравилось, что он плохо отзывался о городе.

Блогер записал видео в ноябре прошлого года. Через пару дней после его публикации ему пришлось принести извинения. В своем материале Варламов рассказывал о "гнилых бараках" и нищету, что и вызвало негодование местных жителей.

В УМВД России по Архангельску прокомментировали повестку, направленную Варламову. Сотрудники правоохранительных органов разъяснили, что в видеоролике блогера использовалась ненормативная лексика и оскорбительные высказывания в адрес жителей города. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося, сообщает РИА Новости.

Ранее Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане. У них нашли пульт от дрона. В скором времени их отпустили.