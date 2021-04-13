Фирма подозреваемого в организации "голой" фотосессии в Дубае опровергла обвинения

В истории задержания уроженца Ивановской области в Дубае Алексея Концова появились подробности. Новую информацию сообщила ивановская компания, основателем которой и является Алексей. Об этом сообщает ГТРК "Ивтелерадио" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Так, обвинения в нарушении норм общественной морали и организации фотосессии с обнаженными женщинами представители фирмы назвали ложными.

"Девушки на фото – близкие подруги Виталия Гречина, с которыми он путешествовал и раньше. В тот день они отдыхали с Виталием в бассейне дома, в котором жил Алексей. С ними был фотограф Александр Тен", – отметили они.

В компании рассказали, что девушки вышли на балкон, чтобы просто полюбоваться видом. Фотограф, который там был, предложил им сделать пару кадров.

"На видео, сделанном из соседнего здания, видно, что именно Александр Тен, а не Алексей Концов, фотографирует девушек на балконе. Присутствие Александра Тена подтверждается документами полиции. Александр Тен объявлен в розыск в Дубае по этому делу", – заметили в компании.

На данный момент неизвестно, будет ли предприниматель Алексей Концов выслан из Дубая, где он находится под арестом.

Ранее полиция задержала и 12 девушек, которые снимались обнажёнными на балконе в одной из башен в престижном районе Дубая Dubai Marina.

Роль россиянина в истории до сих пор остается неясной. Первоначально считалось, что именно он являлся организатором скандальной фотосессии. Позже сообщалось, что он просто выложил ролик в сети, а сам находился в соседнем номере и был случайным свидетелем.

Задержанные модели имеют украинское гражданство. СМИ также подчеркивали, что организатором фотосъемки мог быть выходец с Украины Виталий Гречин.

Российское консульство активно участвовало в разрешении сложившейся ситуации с Алексеем.