Профессор МФТИ, обвиняемый в госизмене, не признает вины

Профессор Московского физико-технического института Валерий Голубкин, арестованный по подозрению в госизмене, вину не признает.

Как сообщил ТАСС его адвокат Александр Тимошенко, он намерен обжаловать избранную меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время профессор содержится в СИЗО "Лефортово", обвинение ему пока не предъявлено.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина до 12 июня.

Как сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института, Голубкин не вовлечен в научную работу вуза, а также не имеет допуска к сведениям, составляющим гостайну. Кроме того, у него не была допуска в МФТИ.

Голубкин – сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е​​​. Жуковского, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об аресте в Калининграде супружеской пары за многолетнюю работу на латвийские спецслужбы.