70-летнего профессора Голубкина обвинили в госизмене

Профессору Московского физико-технического института Валерию Голубкину предъявили обвинение в государственной измене, сообщил его адвокат Александр Тимошенко.

Ученый вину не признает. Кроме того, адвокаты требуют смягчить меру пресечения для Голубкина. Сейчас 70-летний профессор находится СИЗО "Лефортово", пишет агентство "Интерфакс".

Под арестом Голубкин будет находиться до 12 июня.

СМИ выяснили, что профессор работал в подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте. Голубкин занимался изучением высоких скоростей.