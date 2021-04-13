Виновных в гибели 8 пожарных в Москве приговорили к условным срокам

Два фигуранта по уголовному делу о гибели восьми пожарных в 2016 году в Москве приговорены к условным срокам.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь столичного Преображенского суда Алиса Закутняя.

По ее словам, служители Фемиды назначили наказание для бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил МЧС по Москве Дмитрия Ширлина в виде пяти лет лишения свободы. К четырем годам колонии условно приговорен и экс-старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения столичного главка МЧС Сергей Барсуков.

Их признали виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц – в 2016 году в ходе тушения 14-часового пожара на Амурской улице погибли восемь сотрудников МЧС.

Все они были посмертно представлены к орденам Мужества за то, что спасли более 100 сотрудников горящего склада и предотвратили взрыв газовых баллонов, а также 70 килограммов аммиака.