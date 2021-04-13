Тренер "Челси" Тухель: "Порту" будет решать свои задачи, мы – свои

В четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов английский "Челси" принимает португальский "Порту" после победы в гостях (2:0) и не собирается упускать шанс на полуфинал. Но тренер англичан Томас Тухель настроен не изменять себе.

"Наверное, "Порту" в каком-то смысле проще – у них есть четкая задача в виде необходимости забить три гола, – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА. – Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только играть на удержание своего преимущества".

"В то же время, план со сверхатакующей игрой не всегда работает. Нужно понимать, что в матчах с такой командой как "Порту" всегда будут удачные и неудачные отрезки. В первом матче мы порой контролировали игру, создавали полу-моменты, хорошо использовали контрпрессинг", – сказал тренер "Челси".

"В первой встрече были взлеты и падения, инициатива переходила от одной команды к другой. Но, так и должно было быть, – считает Тухель. – Я надеюсь, что моя команда будет готова к новому испытанию и сможет показать хороший футбол".