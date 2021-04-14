Лига чемпионов. "Челси" проиграл "Порту" в Лондоне, но вышел в полуфинал

В Лондоне завершился ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Челси" и "Порту". Гости победили 1:0, но в полуфинал пробились лондонцы.

"Челси" выиграл первую встречу с результатом 2:0, и мог чувствовать себя относительно спокойно в ответной встрече на "Стэмфорд Бридж". Хозяева смотрелись предпочтительней, создавали больше моментов, которые оставались нереализованными. Равно, как и вырады "драконов".

Чем меньше времени оставалось до конца встречи, тем меньше становились шансы "Порту" отыграться. Лишь в добавленное время гости смогли забить первый мяч. Мехди Тереми нанес роскошный удар через себя. Но забить второй мяч и перевести игру в дополнительное время у команды из Португалии не получилось. Гости выиграли 1:0, но по сумме двух встреч в полуфинал вышел "Челси".