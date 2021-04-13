Путин поговорил по телефону с еще одним президентом

Президент России Владимир Путин вслед за разговором с американским коллегой поговорил по телефону с главой Финляндии Саули Ниинисте. Лидеры государств обсудили актуальные аспекты добрососедских отношений, а также ряд других важных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Саули Ниинисте попросил изложить российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Владимир Путин рассказал о сложившейся ситуации, обращая внимание на провокационные действия Киева. Президент отметил, что Украина целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Путин считает, что минский "Комплекс мер" не имеет никакой альтернативы.

Российский президент также проинформировал коллегу о состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, во время которого американский лидер предложил Путину встретиться на территории третьей страны.

Отметим, что в 2018 году в Хельсинки прошел саммит с участием российского и американского президентов. Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом, который на тот момент был лидером США.