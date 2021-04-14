"Побороться есть за что": как семья аферистов обхаживает модельера Зайцева

Следственные органы начали проверку по поводу возможного нарушения прав известного модельера Вячеслава Зайцева. Родственники и друзья полагают, что он стал жертвой авантюристов, которые пользуются им в корыстных целях. Широкую огласку ситуация обрела после публикации в соцсетях скандальных роликов с участием пожилого кутюрье.

Кадры из соцсетей, на которых неизвестные люди отплясывают на фоне беспомощного Вячеслава Зайцева, шокировали родных и близких известного кутюрье.

"Над ним издеваются, выкладывая эти мерзкие видео. Я и дочка плакали, потому что было очень больно ", – говорит Егор Зайцев, сын Вячеслава Зайцева.

Авторами скандального видео оказалась семья Гарафутдиновых.

"Появились они достаточно давно. Они участвовали в программе "Модный приговор". Вячеслав Михайлович, к великому сожалению, с возрастом не становится сильнее, а родные не могут приблизиться к нему, потому что его окружают просто аферисты", – считает Расул Ахмедов, заместитель генерального директора "Дома Моды Славы Зайцева".

Выяснить, что происходит за забором особняка Зайцева, оказалось непросто.

- Что это за люди, которые рядом с ним танцуют, на его фоне и все прочее?

- Это друзья Вячеслава Михайловича.

Следственные органы уже ведут проверку скандального видео и фактов возможного мошенничества с имуществом Вячеслава Зайцева. Пока точно известно только то, что сын Зайцева и семья Гарафутдиновых обмениваются взаимными обвинениями.

Егор Зайцев подозревает, что незваные опекуны могут специально ссорить его с отцом.

"Понимаете, я не могу им ставить клеймо, что они мошенники, потому что суд определяет – есть такая статья "Мошенничество". Но то, что они мерзавцы, и я их ненавижу в глубине души, хоть я и православный", – говорит Егор Зайцев, сын Вячеслава Зайцева.

"У Вячеслава Михайловича прекрасный трехэтажный особняк в Подмосковье, квартира в Париже и половина Дома моды на проспекте Мира, там есть, за что побороться", – отмечает друг Вячеслава Зайцева Рома Жуков.

Сами же Гарафутдиновы все отрицают и грозят подать в суд за клевету.

"Какой меркантильный интерес? Ребята, что делить, что наследовать, вы что, издеваетесь что ли? При чем здесь я, при чем здесь наша семья, мы же не родственники", – удивляется Галина Гарафутдинова.

"Вот такая у нас дружба, такая у нас забота, мы не сдерживаем себя в том, чтобы снять прикольное видео, это прикольно!", – добавляет Тимур Гарафутдинов.

Телеведущему Андрею Малахову удалось поговорить с Вячеславом Михайловичем о сложившейся ситуации, Разговор состоялся после визита сотрудников Следственного комитета.

- Семья этих Гарафутдиновых, Галя, Тимур, вы с ними дружите?

- Да, дружу!

- То есть они приезжают, все нормально?

- Да.

- На всех каналах – вот они такие обманщики, втерлись в доверие?

- Все ерунда, все ерунда.

Однако, по словам Расула Ахмедова, именно Гарафутдиновы, скорее всего, были замешаны и в другом скандале. Речь о тайной продаже билетов на день рождения Зайцева.

- Цена варьировалась от 15 тысяч до 200 – в зависимости от расположения места, где они сидели.

- А Зайцев знал об этом?

- Нет. Зайцев ничего не знал, – рассказал Расул Ахмедов, заместитель гендиректора "Дома Моды Славы Зайцева".

Ясно одно – знаменитый кутюрье, много лет сражающийся с серьезной болезнью, легко может стать мишенью для разного рода аферистов. Опасения за безопасность "Красного Диора" более чем реальны.