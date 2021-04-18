Родные Вячеслава Зайцева шокированы до слез

На этой неделе получил развитие скандал, в центре которого оказался известный модельер Вячеслав Зайцев. Посторонние люди выложили с соцсетях ролики с участием кутюрье. Многих – прежде всего его родственников и знакомых – это возмутило. Возникли предположения, что пожилого человека цинично используют в корыстных целях. Так ли это – теперь предстоит выяснить следователям.

— Слава, наш Тимур женится. Наконец-то! Ты как думаешь, это здорово? – слышен голос за кадром.

— Здрвоооо... — отвечает Зайцев, сидящий в инвалидной коляске.

Кадры, на которых неизвестные люди красуются и отплясывают на фоне беспомощного Вячеслава Зайцева, шокировали родных и близких известного кутюрье до слез. Егор Зайцев, сын модельера, рассказывает, что не смог сдержать слез при виде этих кадров: "И дочка, и я – мы плакали! Потому что было очень больно, потому что издевательство идет над семьей".

Авторами видео оказались некие Гарафутдиновы, что познакомились с Зайцевым еще лет 10 назад, на съемках телешоу. Заместитель генерального директора Московского дома моды Slava Zaitsev Расул Ахмедов считает, что модельера выставляют его на потеху публики: "Они же этого не скрывают. Говорят, мы это делаем ради того, чтобы поднять уровень количества подписчиков. Родные не могут приблизиться к нему, потому что его окружают просто аферисты".

Однако выяснить, что на самом деле происходит за забором особняка Зайцева, оказалось непросто. Помощник Вячеслава Зайцева Олег Катели заявил, что "тут нет таких — Гарафутдиновых" и что никто за его счет поживиться не собирается.

Следственные органы уже ведут проверку скандального видео с известным кутюрье и фактов возможного мошенничества с его имуществом. Пока точно известно только то, что сын Вячеслава Зайцева и семья Гарафутдиновых обмениваются взаимными обвинениями.

Егор Вячеславович подозревает, что возникшие из ниоткуда "опекуны" нарочно ссорят его с отцом. "Есть несколько семей, группировок – как я называю — которые папу "разводят". Я не могу им ставить клеймо, что они мошенники, потому что это суд определяет. Но они мерзавцы и я их ненавижу", — говорит он. Но Тимур Гарафутдинов парирует: "Если Егор переживает за своего отца и то, что мы можем каким-то образом претендовать... нигде нет никаких доказательств. У нас нет такого желания получить наследство".

О каком именно наследстве вдруг заговорили Гарафутдиновы, не совсем ясно. Как пояснил друг Вячеслава Зайцева Роман Жуков, у Вячеслава Михайловича прекрасный 3-этажный особняк в Подмосковье, квартира в Париже и половина Дома моды на проспекте Мира, там есть за что побороться.

Дом Славы Зайцева на проспекте Мира в Москве на протяжении многих десятилетий был главной витриной высокой моды Советского Союза, а в 90-е – и России. Недаром западная пресса нарекла модельера Красным Диором. Увы, в 21-м веке былая слава угасла, Дом моды накопил 100-миллионные долги и был близок к ликвидации. Фактически от банкротства его спас Егор Зайцев, занявший два года назад кресло генерального директора, и Дом моды сократил долги на 41 миллион. Но самое главное и дорогое – это модный бренд "Слава Зайцев". Вот он может стоить сотни миллионов.

"Какой меркантильный интерес?! Ребята, что делить, что наследовать, вы что, издеваетесь. что ли?! При чем здесь я, при чем здесь наша семья?" — возмущается Галина Гарафутдинова. А ее сын поясняет: "Вот такая у нас дружба, такая у нас забота, мы не сдерживаем себя в том, чтобы снять прикольное видео".

Самому Вячеславу Зайцеву удалось лично задать вопрос о сложившейся ситуации нашему коллеге, телеведущему Андрею Малахову.

— Семья этих Гарафутдиновых, Галя, Тимур, вы с ними дружите?

– Да! дружу.

– То есть они приезжают, все нормально?

– Да.

– Вчера их там на всех каналах, вот они обманщики втерлись как в доверие? – Все ерунда, все ерунда.

– Ерунда?

– Конечно!

Однако, по словам Расула Ахмедова, не исключено, что скандал с тайной продажей билетов на День рождения Вячеслава Зайцева не обошелся без участия семейства Гарафутдиновых. В итоге из 170 приглашенных 11 гостей Вячеслава Михайловича пришли на мероприятие бесплатно. А остальные заплатили? Цена варьировалась от 15 тысяч до 200, а Зайцев об этом ничего не знал. Увы, звездам, говорят, пришлось тогда в спешке покидать торжество.

Ахмедов вспоминает: "Что там творилось! Вот эта вакханалия вокруг Аллы Пугачевой там, Максима Галкина, Льва Лещенко! Хватать людей за руки, говорить: "мы все оплатили, мы имеем право фотографироваться", это было просто верх…"

При этом, куда делись собранные миллионы, неизвестно. Ясно одно – знаменитый кутюрье, много лет сражающийся с болезнью Паркинсона, сегодня легко может стать мишенью для разного рода аферистов и жуликов.