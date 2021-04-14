Убийство латвийского экс-футболиста Романа Беззубова попало на видео

В рижском микрорайоне Пурвциемс в среду, 14 апреля, неизвестные убили бывшего экс-футболиста Романа Беззубова. Преступление попало на видео, снятое камерой наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как машине, в которой находился Беззубов, преградил путь черный кроссовер, по предварительным данным, с российскими номерами.

В бывшего спортсмена выстрелили несколько раз, сам он при этом успел нажать на газ и врезаться в машину своих убийц, которые, впрочем, без труда скрылись.

Латвийская полиция организовала короткую пресс-конференцию и сообщила, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают черный автомобиль BMW X5 с помятым правым боком. Отмечается, что регистрационные номера на нем могли заменить на фальшивые.

Роман Беззубов начал играть еще в 90-х, провел около трех сотен матчей и закончил карьеру в 2012 году. В последние годы он работал футбольным агентом, предоставляя услуги, преимущественно, латвийским спортсменам.