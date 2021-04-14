Военкор: новость о звонке Байдена не умиротворила украинских артиллеристов

На протяжение всех 7 лет войны западные политики регулярно объявляли о новых инициативах по урегулированию конфликта в регионе. Как правило, как отметил в эфире программы "60 минут" военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, все они сопровождались артиллерийскими ударами по мирным объектам Донбасса со стороны украинской армии.

"Так что говорить, что после звонка Байдена украинские войска усмирились и перестали наносить удары по населенным пунктам Донецка и Луганска, было бы слишком опрометчиво: ситуация продолжает накалятся", – сказал военкор. По информации из источников на стороне ВСУ, как рассказал Семен Пегов, в расположение проправительственных сил прибывают подразделения спецназа из Британии и США. На станциях близ линии разграничения сторон очевидцы отмечают появление польских военных.

Так что этими миротворческими движениями Украина и Запад просто пытается выиграть время, уверен корреспондент.