Популярный блогер женился на внучке экс-президента Узбекистана

34-летний YouTube-блогер Амиран Сардаров огорчил своих многочисленных поклонниц. Ведущий "Дневника Хача" женился 14 апреля 2021 года и переезжает в Америку. Избранницей Сардарова стала внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова – 21-летняя Мариям Тиллиева. Мариям Тиллиева – племянница Гульнары Каримовой, дочь младшей наследницы первого президента Узбекистана Лолы. Избранница шоумена учится игре на гитаре, уже неплохо играет в теннис и на пианино, много знает про мир искусства.

Девушка жила в Штатах уже 7 лет, приехав туда на учебу, поясняет StarHit. Отношения молодые люди не афишировали. Свадьба прошла в Лас-Вегасе. О бракосочетании Сардарова и Тиллиевой сообщил темнокожий двойник Элвиса Пресли.

Для свадьбы невеста выбрала белое платье в пол, а блогер ограничился белой рубахой на выпуск, белыми кроссовками и черными шортами. Вся соль еще и в том, что в качестве приданного блогеру от Мариам досталась маленькая белая бешеная собачка по кличке Тучи.

Сам Сардаров перебрался за океан совсем недавно и обосновался в Лос-Анджелесе. Свой переезд он объяснил "неудовлетворенностью собственным делом". И это при том, что блог приносил ему многомиллионные доходы.

Шоумену Сардарову пользователи соцсетей припомнили отношения с Анастасией Тукмачевой, более известной как TukiTuk.

"Если уж ты нашел свою второю половину, то значит и у меня есть надежда! Поздравляю вас от всей души!", – написала девушка комментарий на новость о свадьбе своего "бывшего".

О новой избраннице блогера известно, что она никогда не прекращает говорить, предпочитает в еде суши, острые чипсы и шоколад, а также умеет готовить блины.

"По моему мнению, я суперсмешная и милая, стрессоустойчивая, но готова бросить избранного в любой момент ради Джастина Бибера", – написала о себе новобрачная.

У девушки есть брат Умар и сестра Сафия. Дедушка Мариам Тиллиевой скончался от инсульта в сентябре 2016 года. Он похоронен в древней усыпальнице узбекской знати — в мавзолее Шохи Зинда. Поминальный намаз по нему проходил на площади Регистан в Самарканде.