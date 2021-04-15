Женщина-арбитр в 100 раз усложнила трансляцию футбола в Иране

Показ матча 31-го тура чемпионата Англии по футболу между "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед" привел к серьезным проблемам в работе телевизионщиков Ирана. Причиной этому стала женщина-арбитр Сиан Мэсси-Эллис, назначенная на игру АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, государственный телеканал Ирана более 100 раз прерывал трансляцию матча. Режиссеры трансляции были вынуждены демонстрировать телезрителям общий план стадиона "Тоттенхэма", чтобы они ни в коем случае не увидели оголенные ноги "лайнсвумен".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "шпор" со счетом 3:1.