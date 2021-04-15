Обвиняемый в убийстве Флойда полицейский отказался говорить в суде

Бывший полицейский 45-летний Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, отказался давать показания по этому делу в суде города Миннеаполиса, в штате Миннесота.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

25 мая 2020 года Флойд был задержан полицейским патрулем в Миннеаполисе по подозрению в попытке использовать поддельные документы. Он сопротивлялся задержанию и Шовин применил разрешенный прием удушения. В тот же день Флойд скончался.

Его гибель вызывала массовые беспорядки, прокатившиеся по всем штатам США.

Вскрытие тела Флойда показало, что он умер от передозировки наркотиками.

7 октября 2020 года Шовин был отпущен из-под ареста под залог в один миллион долларов. 8 марта 2021 года началось судебное заседание по обвинению в непредумышленном убийстве. Если экс-полицейского признают виновным, ему грозит 40 лет тюрьмы.