Жители Патриарших прудов протестуют против бесконечного шума под окнами

Жители Патриарших выступили за ограничение въезда на территорию района – только так, по их мнению, можно добиться тишины. С наступлением тепла сезон открыли любители ночных вечеринок. Под окнами – круглосуточный поток машин, в кафе и барах шумно и многолюдно, гуляния не прекращаются даже в будни.

Центр, дорого. В этой локальной шутке жителей Патриарших – уже не бравада, а горечь. Новый сезон – новый парад чужого тщеславия под окнами.

"Золотая миля" Патриарших, точнее – 450 метров по карте. От Садового до Спиридоньевского по Малой Бронной, дальше уже не так пафосно.

Чтобы проехать здесь, владельцы суперкаров согласны на десятибалльную пробку. Жители не согласны.

"Хотя бы на выходные запретить здесь реветь моторами под окнами людей, которые здесь живут. Здесь живут люди, а это происходит до глубокой ночи. Вот такие вот идиоты ездят, но это хамство просто", – убежден Александр Лазарев, народный артист России.

Народный артист России Лазарев-младший – после спектакля. Но отдохнуть в тишине не дадут никому. Уличный банкет – до утра, даже в будни. И предложение жителей Патриарших ограничить доступ хотя бы для машин – уже не кажется районным снобизмом.

Даже неместные – в шоке.

"Это нездорово то, как орёт его машина, это должно быть запрещено законом. – А если с таким же шумом проезжают мотоциклисты? – Их тоже нужно лишать", – уверен Артур, посетитель района Патриарших прудов.

Судя по шлему, Артур сам приехал сюда на мотоцикле. Редкая объективность.

"У вас шумный мотоцикл? – Нет. Мы все люди, мы все живём в обществе. Надо уважать интересы друг друга", – уверен Артур.

Но сейчас Патрики, как ещё небрежно называют район – едва ли не символ дурных манер. Заблокировать проход и пусть весь мир подождёт. Припарковаться на тротуаре – обязательно, подчёркнуто. Сделать что-то, чтобы все видели и слышали.

"Моя дочь сдала свою квартиру и сняла квартиру вот в этом доме, где тихо и просто можно жить", – рассказала Наталья Чернецова, жительница района Патриарших прудов.

Кто не съехал – выдыхает лишь с восходом солнца. Очередное собрание жителей в сотый раз обсудить проблему.

"Чрезмерное развитие предприятий общественного питания, ресторанов, баров в этом районе. В районе, который должен быть, прежде всего, жилым", – уверен Анатолий Юшин, депутат совета депутатов

муниципального округа Пресненский.

Пресненские депутаты внесли поправку в столичный закон о тишине – запретить общепиту работать после 23:00. Но тогда посетители продолжают банкет своими силами у закрытых дверей. И это снова – нарушение.

"Есть закон, говорящий о том, что люди, распивающие алкоголь в общественных местах, просто наказываются за это", – напомнила Елена Москаленко, жительница района Патриарших прудов.

Штрафов пока не выписывали ни ресторанам, ни посетителям.

Вот как строится диалог с полицией: "Алкогольную продукцию попрошу вас распивать внутри заведения. – Хорошо".

Всё очень корректно, но жителям Патриарших от этого не легче. Им снова усмирять свой гнев ради тех, кто не собирается усмирять свои страсти.

По сути, все они похожи на классических подростков с гитарой, выпивающих в подъезде. Им тоже нужно максимально громко заявить миру о себе. Похвастаться условными "новыми кроссовками". И участковый не "гоняет".

У жителей Патриарших пока есть только один путь – дождаться, пока эти, взрослые на вид люди – вырастут.