Эпицентр невежества: новое обострение

Жители Патриарших вновь вступили в борьбу за тишину. С наступлением тепла к барам и ресторанам потянулись сотни не слишком воспитанных гостей. Каждый старается заявить о себе максимально громко – ревом моторов и музыкой до утра. Гуляния не прекращаются даже в будни, так что на этой неделе уже прозвучало предложение частично ограничить въезд в этот район.

- Лето пришло, и, собственно говоря, вернулась вся эта массовая прогулка.

Жители Патриарших – среди тех немногих, кто с ужасом ждал наступления тепла. И не просто так: заканчивается их спокойная жизнь. Вместо цветов и почек на деревьях под их окнами "распускаются" ночные клубы, куда каждые выходные стягивается молодежь со всей Москвы.

– Что вы пьете?

- Не ваше дело.

– Распитие алкогольных напитков называется…

- Мне все равно. Отстаньте.

Алкоголь рекой – мест в барах и ресторанах не хватает, поэтому распивают прямо на улице.

- А вы знаете, что это называется нарушение общественного порядка – распитие алкоголя на улице?

- А мы считаем, что здесь как веранда.

– Но, тем не менее, это называется...

– Это вода!

Шумно, с песнями и плясками – этот "концерт по заявкам" точно не местных жителей не прекращается даже в будни. Толпы на тротуарах – к своим подъездам жильцам приходится буквально пробираться через людскую стену.

"Это огромнейшее количество ресторанов, это ночная работа ресторанов, ночная жизнь этих людей. Они сюда приходят, как в "Диснейленд". Ребята, у нас не "Диснейленд"! У нас просто обычный жилой квартал, – говорит жительница района Галина Мельникова. – Вечером мы гулять не можем. То есть, пожилые люди, которых мы привыкли видеть на скамеечках с шахматами – вы их никогда уже теперь не встретите".

Проехать на машине вообще нереально. Теперь тут парад дорогих спорткаров и мотоциклов без глушителей. На 450 метрах по карте от Садового до Спиридоньевского по Малой Бронной – 10-балльные пробки и днем, и ночью.

"Хотя бы на выходные запретить здесь реветь моторами под окнами людей, которые здесь живут. Здесь живут люди, а это происходит до глубокой ночи. Вот такие идиоты ездят – это хамство просто!" – возмущен еще один житель района Патриарших прудов – народный артист России Александр Лазарев.

Народный артист Лазарев-младший – после спектакля. Но отдохнуть в тишине не дадут. Патриаршие – эпицентр невежества круглые сутки. Заблокировать проход – пожалуйста. Припарковаться на тротуаре – обязательно! А если петь – так во весь голос и высунувшись из окна машины.

Полицейские тут тоже есть, но штрафы не выписывают. Ведут диалоги с посетителями.

– Алкогольную продукцию попрошу вас распивать внутри заведения.

– Хорошо.

Кому есть куда, давно съехали. Но как быть следующие полгода оставшимся жителям Патриарших?

"Моя дочь сдала свою квартиру и сняла квартиру вот в этом доме, где тихо и можно просто жить", – рассказывает Наталья Чернецова.

Очередное собрание, чтобы в сотый раз обсудить проблему.

"Чрезмерное развитие предприятий общественного питания, ресторанов, баров в этом районе. В районе, который должен быть прежде всего жилым", – говорит депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин.

Единственный выход, который видят жители Патриарших – ограничить въезд машин на территорию района хотя бы в выходные дни. Иначе конца и края этому балагану просто не будет.