Не боясь COVID-19: некоторые бары нарушают санитарные предписания

Столичный общепит наконец воспрял духом – в феврале рестораторы ждут увеличения выручки и многократного притока посетителей. Это подтвердили и минувшие выходные, когда в ночных клубах и барах вновь было многолюдно.

Несмотря на позднюю ночь, людей на улицах почти столько же как днём.

"Давно ждали этого, чтобы просто прийти развеяться куда-то дальше дома!", – говорит девушка.

Праздник для любителей ночной жизни: клубы и бары снова работают до утра. У входа – огромные очереди. Чтобы зайти внутрь, стоят по несколько часов.

"Не боитесь заразиться? – Боялся бы, если бы не переболел и не сделал прививку", – поясняет молодой человек.

Кто-то стал смелее после прививки, кто-то после пары лишних бокалов. Но в маске мы не увидели ни одного.

"В принципе коронавирус есть, конечно, но он просто не трогает молодёжь", – считает парень.

"Я не верю в этот коронавирус, меня ничего не возьмёт! – А ваши родные? Не боитесь, что домой принесёте? – Не боюсь", – заявил молодой мужчина.

В этом баре на Сущёвской делают вид, что требования соблюдают. При входе измеряют температуру, выдают средства защиты. Но через несколько шагов контроль заканчивается. Ни масок, ни дистанции. На танцополе – битком.

Вероятность заразиться в замкнутом пространстве при таком скоплении людей очень велика. А если кто-то из гостей болеет, вы об этом вряд ли узнаете. Кюаркоды на входе – только рекомендация.

"Не надо меня снимать. – Нашу камеру не трогайте!"

А вот так нас встретили в заведении на Китай-городе. Если ресторанам и барам работать после 11 разрешили, то запрет на курение кальянов в любое время суток продолжает действовать. Нарушителям штраф – до полумиллиона рублей.

Эта кальянная на Маяковской тоже работает. Управляющий с невозмутимым видом предлагает измерить температуру.

"Скажите, вы знаете, что есть такой указ мэра, что кальяны нельзя сейчас курить, что кальянные бары должны быть закрыты. – Да, знаем", – говорит управляющий.

Прокуренное помещение не проветривается. Гарантии, что трубки дезинфицируют, тоже нет.

"Я видела, что ваши сотрудники раскуривают кальяны. У них есть справки, что они не болеют коронавирусом? – Периодически они сдают анализы. –Периодически, это сколько? – Раз в три месяца. – Раз в три месяца?!?"

Через 15 минут кальяны со столов исчезают, а гостей просят покинуть помещение.

В Роспотребнадзоре напоминают: несмотря на спад заболеваемости, борьба с вирусом не окончена. В любой момент ситуация может измениться в худшую сторону и тогда все ограничения придется вернуть.