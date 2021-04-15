Украина обвинила Россию в создании препятствий в Азовском море

Военно-морские силы Украины обвинили катера ФСБ России в инциденте, который произошел в Азовском море. Якобы суда препятствовали действиям их флота на боевом дежурстве.

Киев утверждает, что Москва продолжает нарушать нормы международного морского права. Невзирая на провокации со стороны России, лодочная тактическая группа ВМФ Украины продолжала выполнять поставленные задачи, отмечается на странице ведомства в Facebook. Инцидент произошел в четверг вечером, 15 апреля. Как именно российские катера препятствовали украинским, не поясняется.

В ФСБ России пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о том, что Украина может организовать провокации с целью начала военных действий против Крыма.