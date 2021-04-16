Карен Шахназаров: санкциями Россию задушить невозможно

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" режиссер Карен Шахназаров отметил, что противник России в виде США и их союзников войну не готов начинать.

"Раньше они были готовы (Карибский кризис, Берлинский кризис, Вьетнам), а сейчас – нет", – отметил он.

По его словам, мощи у Запада вполне достаточно, но санкциями Россию задушить невозможно.

"Если Иран не задушили, то как можно это сделать с Россией? Можно нанести ущерб, но задушить невозможно. Значит сама политика санкций, при том, что мы знаем, что они не готовы воевать… – это выгодная позиция для России, – продолжил эксперт. – Мы сейчас все про них уже знаем. Более того, нет у них реальных рычагов. Во времена Холодной войны были, а сейчас нет".

"Если только не расколоть элиту", – отметил политолог Сергей Михеев.

"Да, эта опасность есть, – признал Шахназаров, – но мне кажется, что в России есть консолидация в момент принципиальной опасности. Это консолидирует, сплачивает общество. Между прочим, распад СССР проходил на фоне достаточно благополучных отношений с Западом; жесткой конфронтации тогда не было".

"Хотя я согласен с тем, что не надо сидеть на завалинке и ничего не делать", – добавил он.