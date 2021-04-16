"Отдайте посылку!": актер устроил погром в почтовом отделении в Люберцах

Житель подмосковных Люберец разгромил потовое отделение, сотрудницы которого отказались ему выдать посылку. Они просили, чтобы он надел маску, а вместо этого мужчина схватился за стул. Народного мстителя – актера и фитнес-тренера Андрея Сухина – сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел около 15:30 15 апреля в доме №3 по улице Урицкого. Посетитель отстоял очередь, но обслуживать его без медицинской маски отказались. Он схватился за стул и начал бить стекла.

"Иди сюда, я тебе говорю! Не провоцируй меня! Отдайте посылку! Задолбали вы со своим коронавирусом!" – требовал мужчина.

Сотрудницы спрятались в служебном помещении, однако это не остановило буйного клиента: он перебрался через стойку, открыл дверь и, перепугав женщин, забрал свою посылку.

"Вы следующий", – заявил он озадаченному мужчине и удалился.

Очевидцы утверждают, что погром устроил актер, исполнитель и фитнес-тренер Андрей Сухин.