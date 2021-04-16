Усилия России помогли добиться политического урегулирования в Ливии

Усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования и прекращения боевых действий.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах c премьер-министром правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

Глава отечественного оборонного ведомства подчеркнул, что Москва рассчитывает на возобновление полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

В ответ Дбейба отметил, что Ливия рассчитывает открыть новую страницу отношений с Россией, поскольку, по его словам, оба народа связывают очень тесные дружественные связи и взаимное уважение.