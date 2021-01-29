Российские компании готовы работать в Ливии

Россия готова продолжать сотрудничать со сторонами конфликта в Ливии для сближения их позиций. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с заместителем председателя правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом.

Российский министр с удовлетворением констатировал, что режим прекращения боевых действий, длящийся уже 6 месяцев, создает благоприятные условия для продвижения межливийского политического процесса.

Также Россия указала на важность активизации международных усилий, направленных на вывод Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса.

При этом, говоря о перспективах развития двусторонних отношений, Лавров подтвердил, что российские компании будут готовы возобновить свою деятельность в Ливии по мере нормализации там военно-политической обстановки.

В межливийском конфликте участвуют два политических лагеря: Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке страны, который поддерживается маршалом Халифой Хафтаром. В 2020 году в Женеве было подписано соглашение о введении постоянного режима прекращения огня на территории Ливии.