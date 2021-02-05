Ливан одобрил "Спутник V"

Использование российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V" одобрила научная комиссия Минздрава Ливана. Российская вакцина одобрена, она будет завозиться в Ливан через лицензированные склады, отметил министр здравоохранения этой арабской страны Хамед Хасан.

К России ранее за помощью обратился глава МИД Ливана Шарбель Вахбе. Он запросил у Москвы 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 в виде помощи, сообщает РИА Новости. Ранее российскую вакцину одобрили 18 стран мира. Кроме России это Аргентина, Алжир, Армения, Боливия, Белоруссия, Венгрия, Венесуэла, ОАЭ, Сербия, Палестина, Мексика, Никарагуа, Парагвай, Туркмения, Иран, Гвинея и Тунис. Интерес к ней проявили Шри-Ланка и ЮАР.