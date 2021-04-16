Игнатьев отказался от перехода в "Шальке"

"Шальке" приглашал зимой полузащитника "Локомотива" Владислава Игнатьева. Однако сам футболист отказался от перехода.

В эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" Владислав Игнатьев заявил, что мог стать игроком "Шальке". Однако футболист посмотрел в таблицу бундеслиги, увидел там "Шальке" на последнем месте и отказался от перехода. Игнатьева не устроила перспектива играть в самой слабой команде немецкого чемпионата. "Шальке" был готов предложить 34-летнему полузащитнику контракт на полтора года.

Контракт Владислава Игнатьева с "Локомотивом" заканчивается в июне 2021 года. В текущем чемпионате Владислав сыграл 20 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.