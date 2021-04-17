ВОЗ: в мире рекордное число заболевших коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу. В мире рекордное число заболевших коронавирусом.

Число случаев за последний месяц, как минимум, удвоилось. COVID-19 фиксируют даже там, где до этого удавалось сдержать распространение инфекции. Этот факт назвали пугающим.

В Чили переполнены крематории. В Великобритании не выдерживают врачи. Из-за нагрузки и низких зарплат грозятся уволиться, сообщает "Россия 24".

А вот в Соединенном Королевстве после того, как власти начали поэтапное снятие коронавирусных ограничений, наоборот, все забыли об осторожности. На днях по всей Британии открылись пабы. Они сразу оказались переполнены. А накануне, в вечер пятницы и вовсе, были забиты посетителями. Причем, никто соблюдает социальную дистанцию и меры безопасности.