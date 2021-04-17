Мини-футбол. "Ухта" сенсационно отобрала очки у чемпионов

Двумя матчами в Сыктывкаре и Ухте стартовал очередной тур чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Действующие чемпионы страны из клуба КПРФ гостили у аутсайдеров из "Ухты" и не сумели победить, довольствовавшись ничьей – 6:6.

Интересно, что на старте игры дважды отличился футзалист "Ухты" Педала, который сначала забил в чужие ворота, а затем в свои. В первом тайме счет менялся как на качелях: 1:0, 1:2, 3:2. Но во втором "коммунисты" ушли вперед после точных ударов Соколова, Паулиньо и Буркова. Но "Ухта" смогла отыграться, благодаря точным ударам Козлова, Бруно и Кузьминых.

В Сыктывкаре местная "Новая Генерация" победила обладателей Кубка России из "Газпрома-Югры" – 4:3. В чемпионате лидирует "Синара" (58 очков). Далее в Топ-6 стоят "Норильский Никель" (57 очков), КПРФ (49), "Тюмень" (48), "Динамо-Самара" (43) и "Газпром-Югра" (39). "Ухта" идет последней, у нее 9 турнирных баллов.