"Лейпциг" потерял очки в матче с "Хоффенхаймом"

Нулевой ничьей завершился стартовый матч 29-го тура чемпионата немецкой футбольной бундеслиги, в котором "Ред Булл Лейпциг" принимал "Хоффенхайм". Хозяева после поражения от лидеры турнира из "Баварии" не смогли взять очки в игре с 11-м клубом первенства.

При этом, что особенно обидно для фанатов "Лейпцига", он имел подавляющее преимущество в игре во владении мячом (63:37) и по ударам в сторону ворот (10:2). Вот только с реализацией не заладилось у обоих соперников, хозяева дважды попали в створ, а гости – ни разу. И счет 0:0 в таком случае – справедлив.

"Лейпциг" набрал 61 очко и теперь отстает от "Баварии" на 4 балла при том, что у Мюнхена игра в запасе. Правда, и преследователи "Ред Булл" достаточно далеко: у "Вольфсбурга" 54 очка, у "Айнтрахта" – 53. "Хоффенхайм" остался на 11-м месте (32 очка).