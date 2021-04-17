Кейн получил травму в игре с "Эвертоном"

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн повредил голеностоп в конце матча с "Эвертоном". В этой встрече Кейн забил два мяча. Матч завершился вничью 2:2.

В конце встречи Кейн неудачно упал на ногу и не смог продолжить встречу. Нападающего пришлось заменить. Выяснилось, что при падении Гарри повредил голеностоп, сообщает "Спорт сегодня".

О том, насколько тяжела травма Кейна, пока неизвестно. Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью рассчитывает, что лучший бомбардир команды успеет восстановиться к финалу Кубка лиги, запланированному на следующее воскресенье. 24 апреля "Тоттенхэм" поспорит с "Манчестер Сити" за третий по значимости трофей английского футбола.