Для защиты Японии американцы готовы применить ядерное оружие

В пятницу в Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Байден в ходе беседы подтвердил, что США готовы защищать Японию всеми средствами, включая атомное оружие.

По словам Байдена, положения Договора 1960 года о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией не подвергаются сомнениям.

В заявлении, опубликованном после переговоров лидеров Японии и США, отмечается, что Договор распространяется и на острова Сенкаку (Дяоюйдао). Сейчас островами управляет Японии, но на них претендует КНР.

"Вместе мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на подрыв управления Японией островами Сенкаку", – сказано в коммюнике.

Статья пять Договора между США и Японией гласит, что военное нападение на одного из союзников расценивается как угроза национальной безопасности второго участника Договора, пишет ТАСС.