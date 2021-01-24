Пентагон: США готовы к защите спорных островов Сенкаку в Японии

США готовы защищать острова Сенкаку, оспариваемые Китаем. Об этом заявил новый глава Пентагона Ллойд Остин, беседуя с министром обороны Японии Нобуо Киси.

Министр обороны Остин подтвердил, что статья №5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку. "Соединенные Штаты против любых попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", – подчеркнул глава военного ведомства.

Согласно статье №5, Штаты и Япония должны вместе обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.

Также министры обсудили вопрос перебазирования находящихся на территории Японии сил США, и вопрос КНДР, сообщает РИА Новости.

Киси и Остин выразили мнение, что обе страны должны играть главную роль в усилении сотрудничества партнеров вне и внутри региона с целью поддержания и укрепления открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Главы военных ведомств заявили о намерении продолжать совместную работу для разрешения различных вопросов по КНДР, как то: полная ликвидация баллистических ракет всех типов дальности полета и оружия массового уничтожения.

Было принято решение о встрече лично в самое ближайшее время с учетом пандемии коронавируса COVID-19.

Острова Сенкаку в течение долгого времени являются предметом спора между Японией и КНР. Китай заявляет, что острова обозначены как китайская территория на японских картах 1783 и 1785 годов, а Япония в свою очередь утверждает, что занимает их с 1895 года.

Острова были переданы Японии в 1972 году. По мнению Тайваня и континентального Китая, Япония незаконно удерживает эту территорию. Территориальный спор еще больше обострился после того, как в 2012 году Япония выкупила частного японского владельца три острова архипелага из пяти (таким образом был подчеркнут их государственный статус).