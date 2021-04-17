Воронежцев напугали ночные взрывы

Оглушительные взрывы, сопровождавшиеся мощными световыми вспышками, напугали жителей Воронежа и пригорода. О том, что происходило сегодня ночью, рассказали пользователи в соцсетях. Видео и фото происходившего они разместили в городских пабликах, сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

- Такого еще никогда не было! – комментировали они.

Вспышки света и вибрацию заметили даже в Северном микрорайоне. Комментарий по поводу происходившего ночью журналистам удалось получить в пресс-службе Западного военного округа. Выяснилось, что на полигоне "Погоново" проводились артиллерийские учения. Военными велась стрельба из буксированных гаубиц на дальностях до 2 тысяч метров. Отрабатывался артиллерийский налёт на условных противников.

Как отметили в пресс-службы ЗВО, подобные учения происходят не впервые, правда, не всегда ночью. В конце 2020 года, например, на "Погоново" велась непрерывная стрельба. Тогда во встречный бой вступили мотострелки.