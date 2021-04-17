Задержаны подпольные банкиры, обналичившие 508 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали трех человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, об этом в субботу, 17 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии стражей порядка, подозреваемые оказывали подпольные услуги по обналичиванию средств.

"Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись", – говорится в сообщении ведомства.

Как установили правоохранители, нелегальные банкиры помогли "отмыть" более 508 миллионов, получив за это свыше 71 миллиона рублей.

В настоящее время задержанные стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о незаконной банковской деятельности, они находятся под подпиской о невыезде.